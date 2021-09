Le discoteche riapriranno al 75% ma con green pass e mascherina, cinema e teatri amplieranno i posti, afferma Costa (Di martedì 21 settembre 2021) Rispetto alla norma che prevede l’obbligatorietà del green pass nei luoghi di lavoro – sia pubblico che privato – puntualmente, se toccato sul nervo scoperto, il governo va puntualmente in tilt. Lo dimostra ‘l’imbarazzo’ con il quale il sottosegretario Andrea Costa ha riposto ad una domanda (riportata dall’agenzia di stampa Ansa), circa l’introduzione del green pass anche all’interno del Parlamento. Dunque, ha replicato, “Nel momento in cui lo prevediamo per altri luoghi, credo che l’utilizzo del green pass sia opportuno anche in Parlamento”. Fin qui tutto bene… ‘però’: “C’è tuttavia una valutazione da fare – ha poi aggiunto Costa – l’Aula è il luogo dove i parlamentari esprimono il proprio voto, e ci può essere un parlamentare no-vax e questo diventa ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) Rispetto alla norma che prevede l’obbligatorietà delnei luoghi di lavoro – sia pubblico che privato – puntualmente, se toccato sul nervo scoperto, il governo va puntualmente in tilt. Lo dimostra ‘l’imbarazzo’ con il quale il sottosegretario Andreaha riposto ad una domanda (riportata dall’agenzia di stampa Ansa), circa l’introduzione delanche all’interno del Parlamento. Dunque, ha replicato, “Nel momento in cui lo prevediamo per altri luoghi, credo che l’utilizzo delsia opportuno anche in Parlamento”. Fin qui tutto bene… ‘però’: “C’è tuttavia una valutazione da fare – ha poi aggiunto– l’Aula è il luogo dove i parlamentari esprimono il proprio voto, e ci può essere un parlamentare no-vax e questo diventa ...

