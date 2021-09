“Lazzaretto Estate, concerti da 330mila euro: dubbi nella gestione, esposto all’Anac” (Di martedì 21 settembre 2021) “Su Lazzaretto Estate le lacunose risposte dell’assessore Ghisalberti alle nostre osservazioni non ci hanno convinto e quindi abbiamo presentato un esposto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac) perchè venga fatta chiarezza”. Lo dichiara il deputato bergamasco Daniele Belotti, capogruppo della Lega in Commissione Istruzione, Cultura, Sport alla Camera. “Fin da subito – spiega Belotti – abbiamo sollevato grossi dubbi sia sulle modalità con cui è stato assegnata la procedura negoziata per l’organizzazione degli spettacoli estivi al Lazzaretto all’agenzia Cimice srl, sia sulla spesa esagerata stanziata dalla giunta Gori per i concerti e i cabarettisti che ha portato a un costo finale di ben 330.000 euro”. Diverse le anomalie segnalate ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 settembre 2021) “Sule lacunose risposte dell’assessore Ghisalberti alle nostre osservazioni non ci hanno convinto e quindi abbiamo presentato unall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac) perchè venga fatta chiarezza”. Lo dichiara il deputato bergamasco Daniele Belotti, capogruppo della Lega in Commissione Istruzione, Cultura, Sport alla Camera. “Fin da subito – spiega Belotti – abbiamo sollevato grossisia sulle modalità con cui è stato assegnata la procedura negoziata per l’organizzazione degli spettacoli estivi alall’agenzia Cimice srl, sia sulla spesa esagerata stanziata dalla giunta Gori per ie i cabarettisti che ha portato a un costo finale di ben 330.000”. Diverse le anomalie segnalate ...

