Lazio, Zingaretti: “Investiamo nello sport altri 8 milioni di euro” (Di martedì 21 settembre 2021) ROMA – “Investiamo nello sport altri 8 milioni di euro. Azioni concrete per le famiglie e per sostenere le tante realtà del territorio che formano e fanno crescere i nostri ragazzi. Lo facciamo con quattro bandi. Il bando per l’impiantistica sportiva: 6 milioni di euro ripartiti in base alla popoLazione residente nelle province. I Buoni sport con un ulteriore finanziamento di 1,3 milioni di euro. Sostegno allo sport paralimpico con 100 mila euro per 20 progetti. E infine “Scuola di squadra”, 1 milione di euro totali e 2 mila euro a scuola per 500 istituti che potranno comprare attrezzature ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 settembre 2021) ROMA – “di. Azioni concrete per le famiglie e per sostenere le tante realtà del territorio che formano e fanno crescere i nostri ragazzi. Lo facciamo con quattro bandi. Il bando per l’impiantisticaiva: 6diripartiti in base alla popone residente nelle province. I Buonicon un ulteriore finanziamento di 1,3di. Sostegno alloparalimpico con 100 milaper 20 progetti. E infine “Scuola di squadra”, 1 milione ditotali e 2 milaa scuola per 500 istituti che potranno comprare attrezzature ...

Advertising

guerro_andrea : @GiulioMarini2 @EU_Justice @GPDP_IT Ma che hacker russi....secondo voi gli hacker russi attaccano la regione lazio?… - marialetiziama9 : RT @vocedelpatriota: FdI Lazio: Zingaretti in parifica bilancio come giustifica i soldi buttati per le mascherine? - Vito_Cipolla : RT @vocedelpatriota: FdI Lazio: Zingaretti in parifica bilancio come giustifica i soldi buttati per le mascherine? - vocedelpatriota : FdI Lazio: Zingaretti in parifica bilancio come giustifica i soldi buttati per le mascherine? - Kurdefeso : @La7tv @PierluigiBattis Come sempre cercano di screditare #M5S #Raggi sempre detto che è competenza della Regione L… -