Lazio | solo Haaland e Lewandowski meglio di Immobile

solo Robert Lewandowski ed Erling Haaland (cinque gol) hanno segnato più reti casalinghe di Ciro Immobile (quattro) nei top-5 campionati europei in corso. Immobile sblocca il risultato al 45? del primo tempo, in avvio ripresa Joao Pedro pareggia i conti prima della rete di Keita, al 17?, che ribalta la partita. Nel finale, al 38?, i padroni di casa trovano il 2-2 con Cataldi. I biancocelesti salgono così a 7 punti mentre i sardi avanzano a 2. Lazio e Cagliari hanno pareggiato un match di Serie A in casa dei biancocelesti per la prima volta da ottobre 2006. La Lazio ha eguagliato il proprio record di reti realizzate in Serie A dopo quattro partite stagionali giocate: 11, come nel 1934/35 Immobile ha segnato il suo 11º gol contro il Cagliari in Serie A

