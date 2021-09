Lavori gravosi, dai bidelli ai tassisti: ecco chi potrà andare in pensione a 63 anni con la riforma dell'ape sociale (Di martedì 21 settembre 2021) Dai bidelli, ai tassisti, dai falegnami ai commessi, passando per i saldatori. Sono in tutto 27 le categorie che potrebbero rientrare nella nuova "Super ape sociale", la riforma prevista... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 settembre 2021) Dai, ai, dai falegnami ai commessi, passando per i saldatori. Sono in tutto 27 le categorie che potrebbero rientrare nella nuova "Super ape", laprevista...

Advertising

Adenuricfla : RT @brubenasich: Come faccia ad essere usurante un lavoro statale fatico a capirlo, ma è colpa mia. Lavori gravosi, il nuovo elenco: dai m… - Piergiulio58 : Lavori gravosi, il nuovo elenco: dai maestri ai bidelli chi andrà in pensione a 63 anni- - ciculatin : 'Lavori gravosi, dai tassisti ai bidelli: chi andrà in pensione a 63 anni con la nuova Ape Sociale'. Con tutto il r… - Nadnad3010 : #salute Lavori gravosi, ci sono anche i docenti di scuola primaria e i collaboratori scolastici nella nuova lista:… - Francesco54 : Lavori gravosi per pensione a 63 anni, c’è lo zampino dei sindacati alcuni sono veramente non accettabili! -