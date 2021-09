Laver Cup 2021, il Mondo sfida l’Europa: il programma e i convocati (Di martedì 21 settembre 2021) Tutto pronto a Boston per l’inizio della Laver Cup 2021: dal 24 al 26 settembre la sfida tra l’Europa ed Resto del Mondo. Berrettini rappresenta l’Italia Il TD Garden di Boston è pronto ad aprire il sipario sulla Laver Cup 2021: dopo l’interruzione forzata nel 2020 a causa del Covid-19, torna la sfida tra Europa e Resto del Mondo in campo tennistico. 12 protagonisti (più 2 alternative), due squadre ed un unico obiettivo: dimostrare chi è il più forte del Mondo. L’appuntamento è per venerdì 24 settembre per una tre giorni in terra americana dove si prevede grande spettacolo. I convocati per la Laver Cup Queste le disposizioni delle due squadre per la Laver ... Leggi su zon (Di martedì 21 settembre 2021) Tutto pronto a Boston per l’inizio dellaCup: dal 24 al 26 settembre latraed Resto del. Berrettini rappresenta l’Italia Il TD Garden di Boston è pronto ad aprire il sipario sullaCup: dopo l’interruzione forzata nel 2020 a causa del Covid-19, torna latra Europa e Resto delin campo tennistico. 12 protagonisti (più 2 alternative), due squadre ed un unico obiettivo: dimostrare chi è il più forte del. L’appuntamento è per venerdì 24 settembre per una tre giorni in terra americana dove si prevede grande spettacolo. Iper laCup Queste le disposizioni delle due squadre per la...

Advertising

Eurosport_IT : Chi vorrebbe questi due come consiglieri personali? ???? Ricordate questo momento alla Laver Cup 2019? Venerdì 24 se… - VelvetMagIta : Tennis, #LaverCup: si parte il 24 settembre. #Berrettini convocato da Borg nel “Team Europe” #VelvetMag #Velvet - Vito_Femminella : RT @Eurosport_IT: Chi vorrebbe questi due come consiglieri personali? ???? Ricordate questo momento alla Laver Cup 2019? Venerdì 24 settembr… - Annamcamilloni : RT @Eurosport_IT: Chi vorrebbe questi due come consiglieri personali? ???? Ricordate questo momento alla Laver Cup 2019? Venerdì 24 settembr… - FabrizioAnglano : RT @Eurosport_IT: Chi vorrebbe questi due come consiglieri personali? ???? Ricordate questo momento alla Laver Cup 2019? Venerdì 24 settembr… -

Ultime Notizie dalla rete : Laver Cup Federer: "Sto bene, sarò pronto per il 2022" Nel prossimo fine settimana a Boston si gioca la Laver Cup: "Dispiace quest'anno non esserci, mi piacerebbe tornare a giocarla l'anno prossimo a Londra".

Roger Federer sempre 'On': punta alla Laver Cup 2022 Vuole giocare la prossima edizione della Laver Cup, che si giocherà a settembre 2022 alla O2 Arena di Londra, fino all'anno scorso teatro delle Nitto ATP Finals che da quest'anno si svolgeranno al ...

Laver Cup, l’Europa parte (stra)favorita Ubi Tennis Federer dopo l’intervento al ginocchio: “Vorrei giocare la Laver Cup 2022” Roger Federer in via di ripresa a seguito del terzo intervento al ginocchio, lo svizzero è pronto a ripartire: 'Il peggio mi sembra ormai alle spalle' ...

Tennis: Federer, punto a Laver Cup 2022 "Vorrei giocare la Laver Cup 2022 a Londra, spero di poter essere in campo lì". Così Roger Federer, dopo il terzo intervento chirurgico al ginocchio destro in pochi anni. (ANSA) ...

Nel prossimo fine settimana a Boston si gioca la: "Dispiace quest'anno non esserci, mi piacerebbe tornare a giocarla l'anno prossimo a Londra".Vuole giocare la prossima edizione della, che si giocherà a settembre 2022 alla O2 Arena di Londra, fino all'anno scorso teatro delle Nitto ATP Finals che da quest'anno si svolgeranno al ...Roger Federer in via di ripresa a seguito del terzo intervento al ginocchio, lo svizzero è pronto a ripartire: 'Il peggio mi sembra ormai alle spalle' ..."Vorrei giocare la Laver Cup 2022 a Londra, spero di poter essere in campo lì". Così Roger Federer, dopo il terzo intervento chirurgico al ginocchio destro in pochi anni. (ANSA) ...