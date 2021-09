Laura Chiatti fa gli auguri al papà con una poesia scritta stanotte

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 21 settembre 2021) Una dolceper il suol’hapensando a tutto quello che ha sempre fatto per lei e che continua a fare per i suoi bambini. Oggi è il compleanno del padre die al signor Franco piace tanto festeggiare ogni evento, per lui ogni occasione è sempre quella giusta per stare tutti insieme e far festa. Qualcuno suppone che lache l’attrice dedica a suo padre sia scopiazzata ma lei come sempre risponde e questa volta mantiene la calma: “Non credo proprio!!!!”.oggi non festeggia solo una data importante per suo padre ma anche l’inizio di un altro lavoro.e la ...