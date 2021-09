L’Atalanta ritrova la vittoria in casa, 2-1 al Sassuolo (Di martedì 21 settembre 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta torna alla vittoria al Gewiss Stadium confermandosi bestia nera del Sassuolo. Nona affermazione nelle ultime undici sfide dirette per gli orobici dall’avvento di Gasperini in panchina, in un match che nella maggior parte dei casi ha regalato tante reti e che anche questa volta non si è smentito con un divertente 2-1. Dionisi propone sei cambi rispetto alla formazione iniziale schierata contro il Torino ma la squadra di Gasperini punge dopo soli tre minuti sfruttando le sue certezze: manovra avvolgente da destra a sinistra, assist di Malinovskyi sul secondo palo per il solito Gosens che non fallisce l’appuntamento col pallone e batte Consigli. Il Sassuolo prova a scuotersi ma al 12? si divora la ghiotta chance del pareggio: spunto di Defrel, terminale offensivo scelto a sorpresa al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 settembre 2021) BERGAMO (ITALPRESS) –torna allaal Gewiss Stadium confermandosi bestia nera del. Nona affermazione nelle ultime undici sfide dirette per gli orobici dall’avvento di Gasperini in panchina, in un match che nella maggior parte dei casi ha regalato tante reti e che anche questa volta non si è smentito con un divertente 2-1. Dionisi propone sei cambi rispetto alla formazione iniziale schierata contro il Torino ma la squadra di Gasperini punge dopo soli tre minuti sfruttando le sue certezze: manovra avvolgente da destra a sinistra, assist di Malinovskyi sul secondo palo per il solito Gosens che non fallisce l’appuntamento col pallone e batte Consigli. Ilprova a scuotersi ma al 12? si divora la ghiotta chance del pareggio: spunto di Defrel, terminale offensivo scelto a sorpresa al ...

