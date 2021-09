L’Atalanta risponde presente: dominato il Sassuolo a Bergamo (Di martedì 21 settembre 2021) Vittoria per L’Atalanta per 2-1 contro il Sassuolo di Dionisi. I nerazzurri fanno un bel passo in avanti in classifica. Da pochi minuti è terminata la partita tra Atalanta e Sassuolo con il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa. Per la squadra di Gasperini hanno segnato Gosens e Zappacosta, mentre per gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 settembre 2021) Vittoria perper 2-1 contro ildi Dionisi. I nerazzurri fanno un bel passo in avanti in classifica. Da pochi minuti è terminata la partita tra Atalanta econ il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa. Per la squadra di Gasperini hanno segnato Gosens e Zappacosta, mentre per gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

