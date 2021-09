L’appartenenza politica senza sfumature nel romanzo amaro di Pierluigi Battista (Di martedì 21 settembre 2021) Gli esseri umani, così padroni assoluti del mondo che lo stanno distruggendo, sono sostanzialmente, profondamente fragili e spaventati. Per fragilità, per paura, si uniscono in famiglie, in bande, in partiti, in movimenti, fanno propria un’idea e la perseguono tenacemente, acriticamente, individuano un nemico da combattere e gli si oppongono. “Ciecamente amiamo distruggere”, scriveva Cyril Connolly, in arte Palinuro, ne La tomba inquieta, apparso da Adelphi nel ’95. Mi è tornata in mente quella frase leggendo il nuovo romanzo di Pierluigi Battista, La casa di Roma (Bompiani, 292 pp., 19 euro), che ruota intorno al desiderio di appartenenza e all’incapacità di almeno uno dei protagonisti – Raffaello – di riconoscersi in qualcosa, fosse la propria generazione o la propria tribù di fratelli, genitori, zii, finendo col distruggere ogni relazione e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 settembre 2021) Gli esseri umani, così padroni assoluti del mondo che lo stanno distruggendo, sono sostanzialmente, profondamente fragili e spaventati. Per fragilità, per paura, si uniscono in famiglie, in bande, in partiti, in movimenti, fanno propria un’idea e la perseguono tenacemente, acriticamente, individuano un nemico da combattere e gli si oppongono. “Ciecamente amiamo distruggere”, scriveva Cyril Connolly, in arte Palinuro, ne La tomba inquieta, apparso da Adelphi nel ’95. Mi è tornata in mente quella frase leggendo il nuovodiBattista, La casa di Roma (Bompiani, 292 pp., 19 euro), che ruota intorno al desiderio di appartenenza e all’incapacità di almeno uno dei protagonisti – Raffaello – di riconoscersi in qualcosa, fosse la propria generazione o la propria tribù di fratelli, genitori, zii, finendo col distruggere ogni relazione e ...

Advertising

NinaRicci_us : RT @kat_prima: Le persone che bloccano solo per l’appartenenza politica mi fanno cagare il caxxo in una maniera incredibile. Significa esse… - CasticThe : @paolo_ortenzi @Lorenzo36522471 @PeterSweden7 Ma che belli che siete a cantarvela e suonarvela da soli e a rimbalza… - AncoraLe : RT @kat_prima: Le persone che bloccano solo per l’appartenenza politica mi fanno cagare il caxxo in una maniera incredibile. Significa esse… - ivic49824555 : RT @kat_prima: Le persone che bloccano solo per l’appartenenza politica mi fanno cagare il caxxo in una maniera incredibile. Significa esse… - Ninanina1215 : RT @kat_prima: Le persone che bloccano solo per l’appartenenza politica mi fanno cagare il caxxo in una maniera incredibile. Significa esse… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appartenenza politica L’appartenenza politica senza sfumature nel romanzo amaro di Pierluigi Battista Il Foglio