L’ANALFABETISMO FUNZIONALE É LA CAUSA DEL COVID-19 E GREEN PASS! (Di martedì 21 settembre 2021) L’ANALFABETISMO FUNZIONALE in Italia è a livelli altissimi, oserei dire alla luce dei fatti, emergenziale. I dati emersi dall’indagine Piaac-Ocse del 2019, evidenziano che in Italia circa il 28% della popolazione tra i 16 e i 65 anni è analfabeta FUNZIONALE. Uno dei dati peggiori d’Europa, secondi solo alla Turchia dove il problema chiama in CAUSA il 47% della popolazione. proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 21 settembre 2021)in Italia è a livelli altissimi, oserei dire alla luce dei fatti, emergenziale. I dati emersi dall’indagine Piaac-Ocse del 2019, evidenziano che in Italia circa il 28% della popolazione tra i 16 e i 65 anni è analfabeta. Uno dei dati peggiori d’Europa, secondi solo alla Turchia dove il problema chiama inil 47% della popolazione. proviene da Database Italia.

Advertising

MarcoMeacci8 : 2/ Development Report del 2009 raggiungeva il 47% della popolazione, con picchi fra i più giovani e gli anziani. Un… - MarcoMeacci8 : 1/ PERCHE' E' STATA SCELTA L'ITALIA COME PAESE PILOTA NEL MONDO PER I VX (CIOE', IL PAESE CAVIA). ?? Ce lo spiega un… - Rosella_Bnr : @S_Galimberti Considerando poi la quantità di diplomifici privat, si comprende l’alto tasso di analfabetismo funzio… - therealsergente : L'analfabetismo funzionale in un video #Amici21 - inansiadal1993 : 1) noi viviamo nella nicchia del fandom e ok, abbiamo fatto il callo. Ma immaginate il pubblico generale/sostenitor… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ANALFABETISMO FUNZIONALE Emergenza analfabetismo funzionale: l'Italia sta affondando ma neanche ce ne accorgiamo Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile