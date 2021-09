L’Agenzia internazionale dell’energia invita Mosca ad aumentare le forniture di gas. E aggiunge: “Rincari non dipendono da transizione verde” (Di martedì 21 settembre 2021) L’Agenzia internazionale per l’energia (organizzazione che è espressione dell’industria di petrolio e gas dei paesi Ocse) ha invitato la Russia ad aumentare i flussi di gas verso l’Europa, al fine di attenuare la crisi energetica e rallentare la corsa dei prezzi. La sollecitazione dell’Aie a Mosca arriva dopo che operatori del settore e trader hanno segnalato che Gazprom, il colosso russo del gas controllato dal Cremlino, starebbe limitando le forniture. Una quarantina dei membri del Parlamento europeo hanno chiesto che venga avviata un’indagine sulla vicende. Forse con l’obiettivo di velocizzare l’entrata in funzione di North Stream 2, gasdotto che raddoppia la conduttura già esistente che collega le coste della Russia a quelle tedesche. Il gasdotto è stato per anni oggetto di attriti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021)per l’energia (organizzazione che è espressione dell’industria di petrolio e gas dei paesi Ocse) hato la Russia adi flussi di gas verso l’Europa, al fine di attenuare la crisi energetica e rallentare la corsa dei prezzi. La sollecitazione dell’Aie aarriva dopo che operatori del settore e trader hanno segnalato che Gazprom, il colosso russo del gas controllato dal Cremlino, starebbe limitando le. Una quarantina dei membri del Parlamento europeo hanno chiesto che venga avviata un’indagine sulla vicende. Forse con l’obiettivo di velocizzare l’entrata in funzione di North Stream 2, gasdotto che raddoppia la conduttura già esistente che collega le coste della Russia a quelle tedesche. Il gasdotto è stato per anni oggetto di attriti ...

