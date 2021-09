L’agenda Draghi rischio mortale per la sinistra

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 21 settembre 2021) Mentre nel Pd apparentemente regge la “pax lettiana”, anche grazie all’imminente tornata di elezioni comunali, sotto la cenere del centrocova un conflitto esplosivo. Il nodo è il che fare in vista delle prossime politiche che si terranno- vista anche la spinosa questione della pensione dei parlamentari- non prima del prossimo autunno. O addirittura nella primavera 2023. Una parte del Pd infatti (non solo i vedovi di Renzi) ritiene che l’esperienzanon sia una parentesi, che questo governo sia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.