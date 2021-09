L’accusa di Papa Bergoglio: «Alcuni prelati mi volevano morto e già pensavano al conclave» (Di martedì 21 settembre 2021) Il Pontificato al tempo di Papa Bergoglio non smette mai di stupire. Persino i sacri intrighi di potere, fino a ieri arcana impenetrabili, appaiono ora scarnificati dell’alone di mistero, grande e terribile, che li circondava. Fino al punto da indurre il direttore di Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro, a spiattellare urbi et orbi l’intensificarsi di oblique manovre contro il Papa mentre questi era ricoverato al “Gemelli” per l’operazione chirurgica al colon. Uno scoop degno di Dagospia. «Sono ancora vivo, nonostante Alcuni mi volessero morto», avrebbe infatti rivelato Francesco ai gesuiti di Bratislava, incontrati durante il recente viaggio apostolico in Slovacchia. Lo aveva detto in risposta ad una domanda sulla sua salute. E la cosa non è finita lì. Bergoglio lo avrebbe ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 settembre 2021) Il Pontificato al tempo dinon smette mai di stupire. Persino i sacri intrighi di potere, fino a ieri arcana impenetrabili, appaiono ora scarnificati dell’alone di mistero, grande e terribile, che li circondava. Fino al punto da indurre il direttore di Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro, a spiattellare urbi et orbi l’intensificarsi di oblique manovre contro ilmentre questi era ricoverato al “Gemelli” per l’operazione chirurgica al colon. Uno scoop degno di Dagospia. «Sono ancora vivo, nonostantemi volessero», avrebbe infatti rivelato Francesco ai gesuiti di Bratislava, incontrati durante il recente viaggio apostolico in Slovacchia. Lo aveva detto in risposta ad una domanda sulla sua salute. E la cosa non è finita lì.lo avrebbe ...

SecolodItalia1 : L’accusa di Papa Bergoglio: «Alcuni prelati mi volevano morto e già pensavano al conclave» - VgAdele : @fratotolo2 @ThePatriot_stee Papa Francesco, l’accusa di Verbitsky: “Ho i documenti: collaborò con i dittatori”… - pdebatten : @amicidiisraele @DokH6197 @Patty_Rose_L Be', chi accusa i satanisti non sta accusano gli ebrei, perché innanzitutto… - idiblue2 : ma B4rbara PalØmbelli tutto bene? tra il papa che accusa le donne di essere omicide quando abortiscono e lei che eh… - iscaramuzzi : intanto (con l'aiuto di google transalte) in Ungheria se le danno di santa ragione: @FGYA_Momentum ironizza sulla '… -

Ultime Notizie dalla rete : L’accusa Papa Papa Bergoglio irrita i rabbini, accuse al Vaticano. Poi la replica: "La sola legge non può salvare... Secolo d'Italia