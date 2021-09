La voce del padrone è un viaggio. Quel giro d'Italia di Franco Battiato

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 settembre 2021) Mica vero che i viaggi debbano finire prima o poi, e in un tempo ragionevole. Possono continuare, raminghi e inusuali come erano iniziati, anche oltre il naturale scorrere della nostra permanenza sulla terra.lo di Ladeldiè uniniziato quarant'anni fa e che non si è ancora interrotto. Unmultidimensionale, che ha unito tempo e spazio perché del tempo,tempo, era figlio, ma dello spazio no, almeno allora: nessuna patria, nessun confine, nessuna dimora. Non esisteva geograficamenteallora. Non aveva nostalgia dei luoghi da dove era partito, non aveva consapevolezza dili dove era arrivato, nessuna voglia di andarsene, nessuna ...