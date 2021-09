' La visione di Peccioli' alla Biennale di Venezia

(Di martedì 21 settembre 2021) Tutto pronto per il nuovo 'esodo' di pecciolesidi. Sono ottanta, infatti, ospiti, artisti, relatori e cittadini che si muoveranno verso la mostra internazionale di architettura ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : visione Peccioli

Qui News Valdera

L'evento, in programma alle 15, si chiamerà 'Ladi', con un sottotitolo che dice già molto sul tipo di iniziativa: 20 anni tra sostenibilità, arte, resilienza e innovazione. La ...L'evento, in programma alle 15, si chiamerà " Ladi", con un sottotitolo che dice già molto sul tipo di iniziativa: 20 anni tra sostenibilità, arte, resilienza e innovazione . La ...Tutto pronto per il nuovo “esodo” di pecciolesi alla Biennale di Venezia. Sono ottanta, infatti, ospiti, artisti, relatori e cittadini che si muoveranno ...Negli ultimi anni gli ortaggi da Guinness fecero registrare un peso oscillante tra gli 800 e i 900 chilogrammi, ma quest’anno si vocifera che ci sia un coltivatore pronto a trasportare sul posto una z ...