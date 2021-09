La vera storia di Jack Nobile: chi è il giovane mago da milioni di visualizzazioni (Di martedì 21 settembre 2021) Jack Nobile ha aperto il suo canale il 9 agosto del 2012 e nel suo canale si descrive come un ragazzo che insegna magia ai ragazzi che vogliono imparare le basi di quest’arte tramite dei tutorial molto semplici. Inoltre racconta la sua vita attraverso i daily vlog con riprese della sua giornata. Parla molto spesso anche di motivazione, infatti adora motivare le persone. La passione per la magia è nata perché a scuola non era tanto bravo, faceva il meccanico e un giorno suo papà mentre aggiustava un motore gli disse “Non hai manualità, non farai niente nella vita!”. Forse è da li che ha deciso di fare il mestiere più manuale in assoluto: il mago. Guardando un mago cinese che si esibiva in strada è nata in Jack la voglia di provare e quindi ha iniziato. Jack ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 settembre 2021)ha aperto il suo canale il 9 agosto del 2012 e nel suo canale si descrive come un ragazzo che insegna magia ai ragazzi che vogliono imparare le basi di quest’arte tramite dei tutorial molto semplici. Inoltre racconta la sua vita attraverso i daily vlog con riprese della sua giornata. Parla molto spesso anche di motivazione, infatti adora motivare le persone. La passione per la magia è nata perché a scuola non era tanto bravo, faceva il meccanico e un giorno suo papà mentre aggiustava un motore gli disse “Non hai manualità, non farai niente nella vita!”. Forse è da li che ha deciso di fare il mestiere più manuale in assoluto: il. Guardando uncinese che si esibiva in strada è nata inla voglia di provare e quindi ha iniziato....

Advertising

dade1173 : RT @marsiglia_lara: 'La Juve è per me l'amo­re di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunq… - NorikaJune : RT @KompagnaTeresa: Breve storia vera: il mio coetaneo che si è ritirato da scuola in 2 superiore e di è messo a fare il falegname oggi ha… - godchamet : tratto da una storia vera, la mia IOdavvero non sopporto più sto gioco il danno psicologico che mi sta causando ALL… - Precipizia : RT @laperlaneranera: 'QUIRINALE' Dal 15 Ottobre 2021 al 9 gennaio 2022 La VERA STORIA della PORTA DELL'INFERNO Si può entrare nella Quarta… - RobertoRenga : RT @Miti_Vigliero: Il militante di Fratelli d’Italia che inciampa e sbatte la testa, ma per Meloni è “aggressione” -