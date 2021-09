La vera storia della foto di Luca Zaia che disinfetta il microfono di Salvini | VIDEO (Di martedì 21 settembre 2021) Frame decontestualizzati e una verità ribalta dai social. Nelle ultime ore in molti hanno condiviso screenshot che mostrano Luca Zaia che disinfetta il microfono durante un evento della Lega a Montebelluna (in provincia di Treviso). Tra gli ospiti c’era anche il segretario del Carroccio Matteo Salvini e, secondo la narrazione (falsa) nata sulle varie piattaforme, il Presidente del Veneto avrebbe deciso di igienizzare il microfono utilizzato dal segretario leghista prima di usarlo per parlare alla platea. Ma il VIDEO mostra come quella narrazione sia del tutto sbagliata (e stravolta). Zaia disinfetta microfono di Salvini? La vera storia confermata ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Frame decontestualizzati e una verità ribalta dai social. Nelle ultime ore in molti hanno condiviso screenshot che mostranocheildurante un eventoLega a Montebelluna (in provincia di Treviso). Tra gli ospiti c’era anche il segretario del Carroccio Matteoe, secondo la narrazione (falsa) nata sulle varie piattaforme, il Presidente del Veneto avrebbe deciso di igienizzare ilutilizzato dal segretario leghista prima di usarlo per parlare alla platea. Ma ilmostra come quella narrazione sia del tutto sbagliata (e stravolta).di? Laconfermata ...

Advertising

Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: La vera storia della foto di Luca #Zaia che disinfetta il microfono di #Salvini | VIDEO - neXtquotidiano : La vera storia della foto di Luca #Zaia che disinfetta il microfono di #Salvini | VIDEO - arialuce1 : RT @mefabriziogatti: Nel settembre del 2001 andò in scena al Gianicolo un monologo teatrale scritto e diretto da Franco Angeli e interpreta… - LaFrancaEffe : RT @KompagnaTeresa: Breve storia vera: il mio coetaneo che si è ritirato da scuola in 2 superiore e di è messo a fare il falegname oggi ha… - tittimaestra : RT @RaiScuola: Il #21settembre 1990 Rosario Livatino veniva assassinato dalla stidda agrigentina a soli 38 anni. Per celebrarne la figura,… -