La trilogia di Fumettibrutti diventa una serie tv

Dopo il grande successo editoriale, la trilogia di graphic novels Romanzo Esplicito, P-La mia adolescenza trans e Anestesia, firmata da Fumettibrutti ed edita da Feltrinelli Comics, diventerà una serie tv coprodotta da Bim Produzione e Feltrinelli Originals e diretta da Laura Luchetti, già regista di Nudes. La serie, scritta insieme a Luca Giordano e la consulenza della stessa autrice Josephine Yole Signorelli, cercherà di raccontare, con spiazzante autenticità e naturalezza, la storia di una ragazza della provincia siciliana che lotta per trovare la propria strada e appropriarsi della sua vera identità.

