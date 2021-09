La terza dose di vaccino anti Covid-19 è stata somministrata a 6.803 persone (Di martedì 21 settembre 2021) All'indomani dal via della somministrazione della terza dose ai fragili e ai soggetti a rischio, sono 6.803 le persone che l'hanno ricevuta (lo 0,73% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo). Quelli che hanno avuto almeno una dose sono 44.356.849, l'82,13% della popolazione over 12; mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono 41.175.922, il 76,24% della popolazione over 12. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.11 di oggi. Le dosi somministrate finora, vaccino per vaccino Le dosi di vaccino somministrate in Italia sono 82.670.260, ovvero l'88,6% del totale di quelle consegnate, pari finora a 93.258.671 (nel dettaglio 66.025.490 Pfizer/BioNTech, 13.731.204 ... Leggi su agi (Di martedì 21 settembre 2021) All'indomani dal via della somministrazione dellaai fragili e ai soggetti a rischio, sono 6.803 leche l'hanno ricevuta (lo 0,73% della popolazione oggetto diaggiuntiva/richiamo). Quelli che hanno avuto almeno unasono 44.356.849, l'82,13% della popolazione over 12; mentre quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono 41.175.922, il 76,24% della popolazione over 12. È quanto si legge nel report del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.11 di oggi. Le dosi somministrate finora,perLe dosi disomministrate in Italia sono 82.670.260, ovvero l'88,6% del totale di quelle consegnate, pari finora a 93.258.671 (nel dettaglio 66.025.490 Pfizer/BioNTech, 13.731.204 ...

