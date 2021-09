La street art di Tv Boy diventa capsule collection per Antony Morato (Di martedì 21 settembre 2021) La capacità di arrivare alle persone con un linguaggio diretto, comprensibile e al contempo evocativo accomuna arte e moda, una potenzialità che si rafforza quando la sinergia tra i due mondi diventa anche prestito e scambio. Le collaborazioni tra artisti e case di moda/label sono particolarmente vincenti quando catturano lo spirito del tempo e così Antony Morato, il marchio italiano della moda maschile con vocazione internazionale, ha deciso di affidarsi alla street art di TvBoy per una capsule collection da veri intenditori e al contempo per tutti. La fama di TvBoy (pseudonimo dell’artista Salvatore Benintende) dopotutto è trasversale: le sue opere parlano a frequentatori di musei e gallerie italiane e internazionali ma anche al grande pubblico che ammira in strada e immortala sui ... Leggi su wired (Di martedì 21 settembre 2021) La capacità di arrivare alle persone con un linguaggio diretto, comprensibile e al contempo evocativo accomuna arte e moda, una potenzialità che si rafforza quando la sinergia tra i due mondianche prestito e scambio. Le collaborazioni tra artisti e case di moda/label sono particolarmente vincenti quando catturano lo spirito del tempo e così, il marchio italiano della moda maschile con vocazione internazionale, ha deciso di affidarsi allaart di TvBoy per unada veri intenditori e al contempo per tutti. La fama di TvBoy (pseudonimo dell’artista Salvatore Benintende) dopotutto è trasversale: le sue opere parlano a frequentatori di musei e gallerie italiane e internazionali ma anche al grande pubblico che ammira in strada e immortala sui ...

Advertising

mviass : @anna_ex_belva Moltissimo! Eravamo lì nel 2016 per la mostra sulla street art. - gkq8 : Urban Art a la cARTe 2021: Street Art by John D'oh (2021/17) - BOSfest 2021 - mewmewtokyo : RT @Annalisa3073: Capolavori di street art a Glasgow in Scozia?? Artista: Sam Bates ??web - Il_Mezzogiorno : STREET ART TOUR A MONTESANTO E NEI QUARTIERI SPAGNOLI - SimiWonderland : RT @Annalisa3073: Capolavori di street art a Glasgow in Scozia?? Artista: Sam Bates ??web -