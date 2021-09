La storica sentenza che per una volta dà ragione ai lavoratori (Di martedì 21 settembre 2021) Quanto tempo era che non leggevamo di una vittoria operaia? I più giovani coglieranno della buona notizia alla Gkn di Campi Bisenzio solo l’aspetto pratico – non si può licenziare la gente con una mail, ha sentenziato il tribunale – ma difficilmente ne coglieranno quello che per le generazioni più mature è stato sempre uno snodo della storia, un punto che separa il prima e il dopo. Così come le sconfitte operaie per decenni hanno rappresentato ferite non rimarginabili nel corpo sociale e politico della sinistra (la Fiat, 1980), la vittoria anche di una singola vertenza segna nell’immaginario progressista un segno di tempi nuovi, l’annuncio di un cambiamento, la celebrazione della resistenza vittoriosa. Intendiamoci: questa è psicologia. Ma sappiamo bene quanto il clima incroci la politica, a volte. E dunque la sentenza del Tribunale di Firenze che dà ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 settembre 2021) Quanto tempo era che non leggevamo di una vittoria operaia? I più giovani coglieranno della buona notizia alla Gkn di Campi Bisenzio solo l’aspetto pratico – non si può licenziare la gente con una mail, ha sentenziato il tribunale – ma difficilmente ne coglieranno quello che per le generazioni più mature è stato sempre uno snodo della storia, un punto che separa il prima e il dopo. Così come le sconfitte operaie per decenni hanno rappresentato ferite non rimarginabili nel corpo sociale e politico della sinistra (la Fiat, 1980), la vittoria anche di una singola vertenza segna nell’immaginario progressista un segno di tempi nuovi, l’annuncio di un cambiamento, la celebrazione della resistenza vittoriosa. Intendiamoci: questa è psicologia. Ma sappiamo bene quanto il clima incroci la politica, a volte. E dunque ladel Tribunale di Firenze che dà ...

silvanhoe : RT @_DAGOSPIA_: LE COLPE DEI GENITORI NO VAX NON RICADANO SUI FIGLI - STORICA SENTENZA AD AREZZO: IL GIUDICE... - iphoneapple6S : RT @_DAGOSPIA_: LE COLPE DEI GENITORI NO VAX NON RICADANO SUI FIGLI - STORICA SENTENZA AD AREZZO: IL GIUDICE... - mamelettrico : RT @_DAGOSPIA_: LE COLPE DEI GENITORI NO VAX NON RICADANO SUI FIGLI - STORICA SENTENZA AD AREZZO: IL GIUDICE... - Arianna42843157 : RT @_DAGOSPIA_: LE COLPE DEI GENITORI NO VAX NON RICADANO SUI FIGLI - STORICA SENTENZA AD AREZZO: IL GIUDICE... - luca7777 : le colpe dei genitori no vax non ricadano sui figli - storica sentenza ad arezzo: il giudice... - Dagospia -