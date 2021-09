La regista di Titane | film sull’amore | oltre l’identità di genere

(Di martedì 21 settembre 2021) Julia Ducournau ha vinto a sorpresa la Palma d'oro all'ultimo festival di Cannes con "", unche ha un impatto emotivo forte sullo spettatore, in cui c'è violenza, una vena horror, ma che tratta un tema universale come l'amore che riesce a far superare le paure e il dolore. Protagonista è Alexia, interpretata da Agathe Rousselle, a cui, da bambina, è stata messa una placca di titanio nella testa. Da adulta ha un legame viscerale, carnale, con le automobili mentre respinge, uccidendole, le persone con cui ha un incontro fisico. Nel corso delsi trasformerà, anche grazie al personaggio interpretato da Vincent Lindon. Lafrancese, a Roma, spiega: "Non c'è mai solo un'idea che attraversa la mente, unè frutto di desideri, immagini che ho in testa, temi, volontà di misurarmi con ...

... '' di Julia Ducournau, nelle sale dal 30 settembre e in anteprima dal 21 al cinema Troisi di Roma. Il personaggio che gli ha affidato la regista è un uomo disperato, che porta dentro di sé un ...