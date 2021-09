La prima volta di Biden all’Onu: «Comincia una nuova era della diplomazia. L’Ue con noi su clima, sicurezza e pandemia» (Di martedì 21 settembre 2021) Si apre con l’intervento del presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden la 76esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo essersi detto «onorato» di aprire i lavori a New York, il capo della Casa Bianca ha lanciato l’appello per un progetto globale di pace in cui gli Usa assumeranno il ruolo di apripista della «nuova era di diplomazia». Sullo sfondo degli scenari internazionali di maggiore crisi, come l’Afghanistan, Biden ha rassicurato le delegazioni partecipanti sulla fine del conflitto nel Paese mediorientale, guidato verso «un futuro più pacifico» nato dalla «capacità comunque di agire insieme». In questo teatro l’alleanza e la partnership economica con l’Unione Europa resta «fondamentale» nell’agenda di Washington, soprattutto rispetto alla risoluzione delle questioni ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) Si apre con l’intervento del presidente degli Stati Uniti d’America Joela 76esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo essersi detto «onorato» di aprire i lavori a New York, il capoCasa Bianca ha lanciato l’appello per un progetto globale di pace in cui gli Usa assumeranno il ruolo di apripistaera di». Sullo sfondo degli scenari internazionali di maggiore crisi, come l’Afghanistan,ha rassicurato le delegazioni partecipanti sulla fine del conflitto nel Paese mediorientale, guidato verso «un futuro più pacifico» nato dalla «capacità comunque di agire insieme». In questo teatro l’alleanza e la partnership economica con l’Unione Europa resta «fondamentale» nell’agenda di Washington, soprattutto rispetto alla risoluzione delle questioni ...

Advertising

Coninews : Padroni d'Europa! ??? Per la prima volta nella storia la #pallavolo italiana si porta a casa nello stesso anno il t… - sscnapoli : Il @sscnapoli ha vinto tutte le prime quattro partite stagionali in due campionati di fila per la prima volta in Serie A #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : .@kkoulibaly26 ha segnato in due match consecutivi per la prima volta in carriera in Serie A #ForzaNapoliSempre - glicineeee : RT @marymyy_: ammetto che la prima volta ho avuto paura hshshaha #LoveIsInTheAir - cla_eunwooo : @Ieparolelontane MI SPACCO IO SONO DI LÌ E TUTTA LA MIA FAMIGLIA DA PARTE DI BABBO È DI LÌ MA VIVO A FIRENZE MI SP… -

Ultime Notizie dalla rete : prima volta Pierluigi Collina nella nuova campagna Vodafone per la sicurezza stradale Pierluigi Collina commenta così la campagna : "Oggi, con così tante persone che si mettono in sella a una bici per la prima volta, è più importante che mai rendere le nostre strade più sicure ...

Peter Brandt: ETH potrebbe scendere a 2.000$ Da notare che negli ultimi giorni è scesa anche la dominance di ETH, per la prima volta sotto quota 18% da fine agosto. Il picco massimo degli ultimi tempi per questa metrica si toccò a fine agosto, ...

Covid: Russia, oltre 800 decessi, prima volta dal 26 agosto ANSA Nuova Europa Amadeus presenta Arena ’60 ’70 ’80: “Realizzerò un mio grande desiderio” Arena '60 '70 '80, Amadeus rivela: "Per la prima volta condurrò un programma dall'Arena di Verona" Amadeus il 25 settembre e il 2 ottobre presenterà in ...

Statistiche Europa Conference League: i maestri della prima giornata UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...

Pierluigi Collina commenta così la campagna : "Oggi, con così tante persone che si mettono in sella a una bici per la, è più importante che mai rendere le nostre strade più sicure ...Da notare che negli ultimi giorni è scesa anche la dominance di ETH, per lasotto quota 18% da fine agosto. Il picco massimo degli ultimi tempi per questa metrica si toccò a fine agosto, ...Arena '60 '70 '80, Amadeus rivela: "Per la prima volta condurrò un programma dall'Arena di Verona" Amadeus il 25 settembre e il 2 ottobre presenterà in ...UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...