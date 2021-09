La politica dei Migliori (Di martedì 21 settembre 2021) Non è il “governo dei Migliori” a rappresentare il meglio di questo Paese. Per trovare quanto di più innovativo, creativo, partecipativo può offrire la politica democratica rappresentativa oggi, bisogna guardare alle imminenti amministrative. Non mi riferisco ai volti, più noti, dei candidati/e di Primo Cittadino/a ma a liste, singoli attivisti, singole sindacaliste, alle associazioni che li sostengono, ai mondi del terzo settore, del volontariato e dell’impegno intellettuale che questi esprimono. Infatti, nella sospensione del conflitto politico nazionale generata dalla “pax draghiana” sotto la quale tutti sembrano d’accordo sul niente che si sta facendo per tutelare i diritti e aiutare i più deboli, nell’assenza di un partito dei lavoratori e delle lavoratrici – così come di una rappresentanza politica del mondo produttivo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) Non è il “governo dei” a rappresentare il meglio di questo Paese. Per trovare quanto di più innovativo, creativo, partecipativo può offrire lademocratica rappresentativa oggi, bisogna guardare alle imminenti amministrative. Non mi riferisco ai volti, più noti, dei candidati/e di Primo Cittadino/a ma a liste, singoli attivisti, singole sindacaliste, alle associazioni che li sostengono, ai mondi del terzo settore, del volontariato e dell’impegno intellettuale che questi esprimono. Infatti, nella sospensione del conflitto politico nazionale generata dalla “pax draghiana” sotto la quale tutti sembrano d’accordo sul niente che si sta facendo per tutelare i diritti e aiutare i più deboli, nell’assenza di un partito dei lavoratori e delle lavoratrici – così come di una rappresentanzadel mondo produttivo ...

