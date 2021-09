La pericolosa crisi della Somalia (Di martedì 21 settembre 2021) Sta salendo la tensione politica in Somalia, dove il presidente, Mohamed Abdullahi Mohamed (conosciuto come Farmajo), ha recentemente sospeso il potere del primo ministro, Mohammed Hussein Roble, di nominare e licenziare funzionari, portando così all'intensificazione di uno scontro istituzionale che si protrae ormai da mesi. «Il primo ministro ha violato la costituzione di transizione, quindi i suoi poteri esecutivi sono ritirati... in particolare i suoi poteri di rimuovere e nominare funzionari, fino al completamento delle elezioni» ha dichiarato l'ufficio del presidente. Una sospensione che – come abbiamo visto – terminerà non prima delle elezioni di quest'anno, che dovrebbero tenersi tra il primo ottobre e il 25 novembre. In particolare, secondo Farmajo, il premier avrebbe travalicato indebitamente la propria autorità. Una mossa che tuttavia, neanche a dirlo, Roble ... Leggi su panorama (Di martedì 21 settembre 2021) Sta salendo la tensione politica in, dove il presidente, Mohamed Abdullahi Mohamed (conosciuto come Farmajo), ha recentemente sospeso il potere del primo ministro, Mohammed Hussein Roble, di nominare e licenziare funzionari, portando così all'intensificazione di uno scontro istituzionale che si protrae ormai da mesi. «Il primo ministro ha violato la costituzione di transizione, quindi i suoi poteri esecutivi sono ritirati... in particolare i suoi poteri di rimuovere e nominare funzionari, fino al completamento delle elezioni» ha dichiarato l'ufficio del presidente. Una sospensione che – come abbiamo visto – terminerà non prima delle elezioni di quest'anno, che dovrebbero tenersi tra il primo ottobre e il 25 novembre. In particolare, secondo Farmajo, il premier avrebbe travalicato indebitamente la propria autorità. Una mossa che tuttavia, neanche a dirlo, Roble ...

