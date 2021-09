La Nasa andrà a cercare l' acqua sulla Luna proprio qui

(Di martedì 21 settembre 2021) Laha annunciato di aver selezionato il sito di atterraggio per il suo robot Viper – delle dimensioni di un cart da campo di golf – che scenderànel 2023 alla ricerca di tracce di. Il veicolo robotico atterrerà vicino all'orlo occidentale del cratere Nobile, situato a circa 70 chilometri dal polo sud della. Il Nobile è un cratere di 79,27 chilometri,faccia visibile della, formatosi nell'impatto di un altro corpo celeste ed è quasi sempre in ombra, condizione favorevole alla presenza di ghiaccio. Il polo sud dellaè secondo gli astronomi una delle aree più fredde del nostro sistema solare e nessuna precedente missione terrestre lo ha mai esplorato. La scelta è stata annunciata dalla...

Advertising

pennililla : RT @AnsaScienza: Scelto il sito di allunaggio per il #Rover della #NASA che andrà sulla #luna in cerca di #acqua Scenderà nei pressi del #… - ninda1952 : RT @RaiNews: Nel 2023 il Rover VIPER della Nasa atterrerà sul bordo occidentale del cratere Nobile al Polo Sud della Luna - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Nel 2023 il Rover VIPER della Nasa atterrerà sul bordo occidentale del cratere Nobile al Polo Sud della Luna - robertozoppi68 : RT @RaiNews: Nel 2023 il Rover VIPER della Nasa atterrerà sul bordo occidentale del cratere Nobile al Polo Sud della Luna - RaiNews : Nel 2023 il Rover VIPER della Nasa atterrerà sul bordo occidentale del cratere Nobile al Polo Sud della Luna -

Ultime Notizie dalla rete : Nasa andrà

Scelto il sito di allunaggio per il rover dellachesulla Luna in cerca di acqua, scenderà nei pressi del cratere Nobile, vicino al polo sud lunare. L'obiettivo di Viper (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) che sarà lanciato ...Laha deciso quale sarà il sito di atterraggio del primo rover robotico chesulla Luna alla ricerca di acqua sulla sua superficie e nel sottosuolo. Il rover si chiama VIPER, che sta per ...