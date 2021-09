La morte di Samuele nel racconto dell'omicida (Di martedì 21 settembre 2021) AGI - Quando la polizia ha capito che Mariano Cannio si era rifugiato nell'abitazione di una zia in via Duomo, ha trovato un espediente per farsi aprire la porta. Prima gli agenti hanno suonato il campanello ripetutamente, ma lui ha fatto finta di non essere in casa, poi hanno messo sotto la porta una bolletta della luce. Una busta che lui ha ritirato; e a quel punto i poliziotti sono entrati, certi che ci fosse. Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Valentina Gallo, ha convalidato il fermo per omicidio volontario, nonostante il racconto frammentario di Cannio che in pratica non ha risposto durante l'interrogazione di garanzia, e nell'ordinanza di convalida ha riportato gli stralci dei verbali di quello rilasciato dall'uomo il giorno del fermo di pm, venerdì scorso. Cannio aveva confermato di fare saltuariarmente le pulizie nella casa in ... Leggi su agi (Di martedì 21 settembre 2021) AGI - Quando la polizia ha capito che Mariano Cannio si era rifugiato nell'abitazione di una zia in via Duomo, ha trovato un espediente per farsi aprire la porta. Prima gli agenti hanno suonato il campanello ripetutamente, ma lui ha fatto finta di non essere in casa, poi hanno messo sotto la porta una bollettaa luce. Una busta che lui ha ritirato; e a quel punto i poliziotti sono entrati, certi che ci fosse. Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Valentina Gallo, ha convalidato il fermo per omicidio volontario, nonostante ilframmentario di Cannio che in pratica non ha risposto durante l'interrogazione di garanzia, e nell'ordinanza di convalida ha riportato gli stralci dei verbali di quello rilasciato dall'uomo il giorno del fermo di pm, venerdì scorso. Cannio aveva confermato di fare saltuariarmente le pulizie nella casa in ...

