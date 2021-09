La Mantia racconta ai bimbi le migrazioni in ‘La montagna capovolta’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 settembre 2021) “Quando mi è stato chiesto di parlare di, ho subito pensato fosse necessario un ‘capovolgimento di prospettiva’ per far comprendere ai bambini quanto fossero importanti i concetti di accoglienza, integrazione ed equità”. Francesca Lacosì il pensiero-guida del suo nuovo libro ‘Lacapovolta: lenarrate ai bambini’, edito da Gribaudo. Terzo della serie ‘La storia narrata ai bambini’, fortemente voluta dall’autrice stessa, il libro fa parte una serie di volumi illustrati che affrontano con delicatezza temi importanti ed estremamente attuali, per permettere ai bambini di comprenderli nel modo a loro più consono. Il libro narra, infatti, la storia di Nonna Caterina che, da sessant’anni residente in Belgio, porta il nipotino Rocco a visitare i luoghi della ...