La magia del Festival di Venezia: la storia di Mariassunta. (Di martedì 21 settembre 2021) Potremmo iniziare il racconto dicendo: una giovane donna calabrese si fa strada nel mondo del hair style. Ma ci possiamo fermare anche a “giovane donna” perchè è quanto basta. Mariassunta Acri che da quando aveva 5 anni non ha mai avuto dubbi sul fatto di voler fare la “parrucchiera”, oggi si presenta in modo più completo come consulente di immagine. Mariassunta ha inserito nel suo percorso lavorativo una esperienza importantissima: curare i look degli ospiti dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia. Mariassunta a qualche giorno di distanza dal termine di questa entusiasmante avventura, con il cuore ancora colmo di emozioni, ci racconta qualche curiosità… Cosa ha significato per te contribuire alla magia di un Festival internazionale? Ecco il termine ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 21 settembre 2021) Potremmo iniziare il racconto dicendo: una giovane donna calabrese si fa strada nel mondo del hair style. Ma ci possiamo fermare anche a “giovane donna” perchè è quanto basta.Acri che da quando aveva 5 anni non ha mai avuto dubbi sul fatto di voler fare la “parrucchiera”, oggi si presenta in modo più completo come consulente di immagine.ha inserito nel suo percorso lavorativo una esperienza importantissima: curare i look degli ospiti dell’ultimodel Cinema dia qualche giorno di distanza dal termine di questa entusiasmante avventura, con il cuore ancora colmo di emozioni, ci racconta qualche curiosità… Cosa ha significato per te contribuire alladi uninternazionale? Ecco il termine ...

