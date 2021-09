La maestra non vaccinata e con il Green Pass scaduto cacciata dalla scuola: «Trattata come un’appestata» (Di martedì 21 settembre 2021) Una maestra di una scuola primaria del Viterbese è stata allontanata dalla scuola successivamente al suo ingresso perché nel frattempo il suo Green Pass era scaduto. L’insegnante ha deciso di non vaccinarsi «per scelta: l’orario consente di cavarmela con due tamponi a settimana» e lunedì ha fatto il test del tampone che le ha consentito di entrare a scuola con un Certificato Verde della validità di 48 ore. Ma, racconta il Gazzettino, le 48 ore scadevano di lì a poco. «Ho iniziato la mia lezione di italiano alle 8,10. Dopo mezz’ora, entra la fiduciaria. Mi chiede di andare dalla vice preside», dice lei al quotidiano. «Sono stata immediatamente allontanata dalla classe. Ho avuto solo il tempo di entrare e prendere ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) Unadi unaprimaria del Viterbese è stata allontanatasuccessivamente al suo ingresso perché nel frattempo il suoera. L’insegnante ha deciso di non vaccinarsi «per scelta: l’orario consente di cavarmela con due tamponi a settimana» e lunedì ha fatto il test del tampone che le ha consentito di entrare acon un Certificato Verde della validità di 48 ore. Ma, racconta il Gazzettino, le 48 ore scadevano di lì a poco. «Ho iniziato la mia lezione di italiano alle 8,10. Dopo mezz’ora, entra la fiduciaria. Mi chiede di andarevice preside», dice lei al quotidiano. «Sono stata immediatamente allontanataclasse. Ho avuto solo il tempo di entrare e prendere ...

