La Liga 2021/2022, Suarez salva l’Atletico Madrid: l’uruguaiano ribalta 2-1 il Getafe (Di martedì 21 settembre 2021) l’Atletico Madrid supera 2-1 il Getafe nel match del Coliseum Alfonso Perez valevole per la sesta giornata de La Liga 2021/2022: all’iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato da Stefan Mitrovic replica la doppietta di Luis Suarez nel finale. I Colchoneros vanno in grande difficoltà nei primi minuti, tant’è che il Getafe al 45+1? trovano il gol del vantaggio con Mitrovic. Nella ripresa le sostituzioni di Diego Pablo Simeone e l’espulsione al 74? di Carles Alena, cambiano il vento della partita favorendo il pareggio ospite targato Luis Suarez e realizzato quatto minuti più tardi. l’Atletico Madrid, dunque, balzano al primo posto in classifica salendo a 14 punti, mentre il Getafe ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021)supera 2-1 ilnel match del Coliseum Alfonso Perez valevole per la sesta giornata de La: all’iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato da Stefan Mitrovic replica la doppietta di Luisnel finale. I Colchoneros vanno in grande difficoltà nei primi minuti, tant’è che ilal 45+1? trovano il gol del vantaggio con Mitrovic. Nella ripresa le sostituzioni di Diego Pablo Simeone e l’espulsione al 74? di Carles Alena, cambiano il vento della partita favorendo il pareggio ospite targato Luise realizzato quatto minuti più tardi., dunque, balzano al primo posto in classifica salendo a 14 punti, mentre il...

Advertising

sportface2016 : #LaLiga 2021/2022, #Suarez salva l'#AtleticoMadrid: l'uruguaiano ribalta 2-1 il #Getafe - pronosti_calcio : Pronostici Liga Mercoledì 22 Settembre 2021: consigli e quote 6ª Giornata - ilveggente_it : ?? #LIGA #Levante Vs #CeltaVigo è valida per la sesta giornata della Liga che si giocherà stasera alle 22:00. Scopr… - ilveggente_it : ?? #LIGA #AthleticBilbao Vs #Vallecano è valida per la sesta giornata della Liga che si giocherà stasera alle 22:00… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Siviglia, Gnagnon giudicato sovrappeso e fuori forma: il club rescinde il contratto -