"La Lega diversa dalla Meloni, ha anche elettori professionisti". Delirio di Prodi, ecco come se ne esce su FdI (Di martedì 21 settembre 2021) "Siamo di fronte a una rivoluzione totale, i partiti democratici non ci sono più". Parola di Romano Prodi, ospite a DiMartedì su La7. Nella puntata del 21 settembre l'ex presidente del Consiglio dice a Giovanni Floris che non è poi così strano che tanti partiti così diversi si uniscano sotto un solo premier, Mario Draghi. Ma il conduttore rincara la dose: "Matteo Salvini ha passato l'estate ad attaccare il Green pass e ora invece non è più un problema". Immediata la replica di Prodi che fa un confronto tra il Carroccio e Fratelli d'Italia scivolando in una sparata: "La Lega non è come la Meloni, ha anche elettori professionisti". Una frase che evidentemente è uscita male. Ma non è tutto perché Prodi si occupa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) "Siamo di fronte a una rivoluzione totale, i partiti democratici non ci sono più". Parola di Romano, ospite a DiMartedì su La7. Nella puntata del 21 settembre l'ex presidente del Consiglio dice a Giovanni Floris che non è poi così strano che tanti partiti così diversi si uniscano sotto un solo premier, Mario Draghi. Ma il conduttore rincara la dose: "Matteo Salvini ha passato l'estate ad attaccare il Green pass e ora invece non è più un problema". Immediata la replica diche fa un confronto tra il Carroccio e Fratelli d'Italia scivolando in una sparata: "Lanon èla, ha". Una frase che evidentemente è uscita male. Ma non è tutto perchési occupa ...

