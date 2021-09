La Hitachi Rail di Napoli produrrà i tram di Torino. Il sindaco Appendino visita l’azienda: Mezzi straordinari (Di martedì 21 settembre 2021) E’ quasi completato, in attesa degli allestimenti interni, il primo dei 70 nuovi tram in arrivo nei prossimi mesi a Torino, a partire da gennaio. Ad annunciarlo la sindaca Chiara Appendino che ha visitato oggi la Hitachi Rail di Napoli che si e’ aggiudicata la gara per la costruzione e la fornitura del nuovi Mezzi. “E’ un mezzo straordinario – dice Appendino -, frutto di un’azienda magnifica che ha competenze, capacità e professionalità e che si è messa al servizio della nostra comunità. Erano tanti anni che la Città non acquistava tram nuovi e questa è stata una nostra priorità. Questo primo tram – prosegue – arriverà a Torino a dicembre per i collaudi e sarà su ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) E’ quasi completato, in attesa degli allestimenti interni, il primo dei 70 nuoviin arrivo nei prossimi mesi a, a partire da gennaio. Ad annunciarlo la sindaca Chiarache hato oggi ladiche si e’ aggiudicata la gara per la costruzione e la fornitura del nuovi. “E’ un mezzoo – dice-, frutto di un’azienda magnifica che ha competenze, capacità e professionalità e che si è messa al servizio della nostra comunità. Erano tanti anni che la Città non acquistavanuovi e questa è stata una nostra priorità. Questo primo– prosegue – arriverà aa dicembre per i collaudi e sarà su ...

