La Fifa sanziona l’Ungheria per gli attacchi razzisti agli inglesi | due match a porte chiuse e multa

(Di martedì 21 settembre 2021) Arriva la sentenza del Comitato disciplinare dellacontro la nazionale di calcio del. Come noto, la tifoseria ungherese si è fatta riconoscere percontro diversi giocatori dell’Inghilterra, durante la gara di qualificazione mondiale dello scorso 2 settembre. Dopo l’avvio di un’indagine, i commissari hannoto la Federcalcio magiara con unadi 200 mila franchi svizzeri e due gare aper «il comportamento razzista» dei propri tifosi. Gli insulti a sfondo razziale sono stati rivolti in particolare a Raheem Sterling e Jude Bellingham, presi di mira con corie ululati. Il verdetto disciplinare La decisione del Comitatoha tenuto anche in ...

Il match al Puskas Arena si è svolto sotto l'egida dellae si è tenuto davanti a 60 mila spettatori. Questo nonostante la squalifica Uefa per tre partite a porte chiuse a causa di comportamenti ...Per questo, il Comitato ha deciso che siano disputate senza spettatori le prossime due partite interne dell'Ungheria nelle competizioni, sospendendo la seconda per un periodo di prova di due ...La Fifa sanziona la federazione “per il comportamento di buona parte dei tifosi” nel match di qualificazione ai Mondiali contro l’Inghilterra ...Il Comitato disciplinare della Fifa ha deciso di sanzionare la Federcalcio ungherese (Mlsz) con una multa di 200 mila franchi svizzeri e due gare a porte chiuse per il comportamento razzista di numero ...