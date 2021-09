La canapa vola. Una lezione per la politica

(Di martedì 21 settembre 2021) Quando martedì 7 settembre abbiamo depositato in Cassazione il quesito per il referendum abrogativo di alcune norme superate o particolarmente odiose della legge antidroga del 1990 eravamo consapevoli di compiere un tentativo ricco di follia. Ci dicevamo che solo un miracolo avrebbe potuto farci raggiungere l’obiettivo delle 500.000 firme entro il mese di settembre. Alcuni di noi hanno dedicato tempo e anni raccogliendo firme nei mitici banchetti con tante difficoltà organizzative. La firma on line però non vale meno: ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Parallelamente in parlamento vi è un testo in commissione Giustizia che punta a sdoganare le mini - coltivazioni domestiche diinvece (ma la raccolta è iniziata prima) la raccolta firme ...Abbiamo mantenuto per lala sanzione penale con l'irrogazione della multa, ma eliminando la detenzione in carcere. Infine tra le sanzioni amministrative abbiamo eliminato solo il ritiro della ...La guerra alla droga nel mondo è stata superata con scelte di legalizzazione della canapa, prima in Uruguay, poi in tanti Stati degli Usa e infine in Canada. Le Convenzioni della «Chiesa della ...Il presidente della Camera invita a creare una piattaforma per le petizioni online per suggerire al Parlamento le leggi da discutere ...