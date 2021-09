Koulibaly domina al Napoli: leader da 8 in pagella (Di martedì 21 settembre 2021) Kalidou Koulibaly è leader assoluto del Napoli, con l’Udinese un gol ed un assist. Per il senegalese voti altissimi in pagella. Il difensore del Napoli è ritornato ai suoi livelli da inizio campionato. Dopo una stagione travagliata Koulibaly ha ripreso per mano il Napoli ed il suo talento, quello che aveva parzialmente smarrito tra infortuni e distrazioni della scorsa stagione. Da inizio campionato è diventato un muro invalicabile, ma anche goleador, dato che ha segnato già due gol. Quello messo a segno con la Juventus ha un fascino incredibile, ma la rete segnata con l’Udinese è degna di un attaccante. Classifica Serie A: Napoli primoKoulibaly dominatore dell’area In estate sembrava ad un passo dall’addio. Anzi il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 settembre 2021) Kalidouassoluto del, con l’Udinese un gol ed un assist. Per il senegalese voti altissimi in. Il difensore delè ritornato ai suoi livelli da inizio campionato. Dopo una stagione travagliataha ripreso per mano iled il suo talento, quello che aveva parzialmente smarrito tra infortuni e distrazioni della scorsa stagione. Da inizio campionato è diventato un muro invalicabile, ma anche goleador, dato che ha segnato già due gol. Quello messo a segno con la Juventus ha un fascino incredibile, ma la rete segnata con l’Udinese è degna di un attaccante. Classifica Serie A:primotore dell’area In estate sembrava ad un passo dall’addio. Anzi il ...

