Koulibaly 9 | fove ‘o meglio ‘ncampo | zaimmo d”a trasera | mettette ‘nu missiddo assist e ‘nu stuco gol

(Di martedì 21 settembre 2021) Canta Napule guagliú! Napule ‘ncimma â crassifica sulo i a nnatiggio (punteggio) chino! E ggià pecché ajeressera, Udinese-Napoli, sibbacco (match) d’’a quarta jurnata ‘e serie A jucato â Dacia Arena d’ Udine, se cunchiudette cu ‘nu tunno, retissante (clamoroso) quatto a zzero p’’o Ciuccio capadrone d’’o campo, jucaje ‘na granna mubbara (partita) lassanno ê lucale sí e nno ‘e primme diece minute, ma po pigliaje ‘mmanno ‘e rretene d’’o juoco e pp’’e janche e nnirenotte; cumminfatte cu ‘nu paro d’addaffe (reti) p’ajone (per tempo) ‘o Ciucciosotto ‘a scuatra ‘e Gotti: signajeno ô 24? Caromecosta, po ô 35? Rrahmani, i a ll’arrancua (nella ripresa) ô 52’’O Ggialante e a ll’ 84’ Lozano ca‘o punto fremmo â facenna. Passammo ê ppaggelle: OSPINA Pastacrisciuta 6,5 Cu ‘nu granne taccullo ...

napolista : Le pagelle in lingua di Udinese-Napoli: 7,5 a Fabian Ruiz, Anguissa, Osimhen e Spalletti. Sufficienza all'arbitro.… -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly fove

IlNapolista

Êss' avut''a sfruttà meglio 'a palla d''o doje a ttre! Ah si ll'êsse fatto!['O Ggialante] 6,5 Nun tenette itimme (colpe) 'ncopp'ê ddoje addaffe 'ngrese e pp''o riestochell'aculla (...E ggià pecché 'o Ciuccioprutacunista 'e 'na granna mubbara (partita) e a ll'arrancua (nel ...['O Ggialante] 7,5 Zaimmo (leader), cuncreto, benniamente (fisicamente) sustanziuso, ...La squadra di Spalletti gioca a memoria e passa la notte in testa da sola. Qualità eccelsa nel tridente offensivo, arricchito dalla prepotenza fisica di Osimhen ...L’editoriale di A Della Palma: “Ha una qualità eccelsa nel tridente offensivo, arricchito dalla prepotenza fisica e dalla velocità di Osimhen, ma ha piedi delicati e ispirati anche in mezzo al campo, ...