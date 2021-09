Juventus, Tardelli: «Squadra poco solida ma piano piano troverà la via» (Di martedì 21 settembre 2021) “Quando le cose non vanno, avere un fuoriclasse che nasconde certi problemi -e c’erano anche con lui -e da solo ti risolve certe gare è un’abitudine alla quale è difficile rinunciare”. Così Marco Tardelli, bandiera della Juventus negli anni Ottanta, in una intervista alla ‘Gazzetta dello sport’ sulla crisi della Juventus, al penultimo posto in classifica. “Lo stesso di sei anni fa, quando partì malissimo e poi vinse il campionato. Stavolta non sarà così facile vista la concorrenza, ma la Juve piano piano troverà la via: almeno per arrivare fra le prime quattro”, ha aggiunto. “Kean nonèun fuoriclasse: magari lo diventerà. Ma non credo che la Juve pensasse di poter sostituire Ronaldo con lui”, ha spiegato. “Un progetto così va bene se hai una ... Leggi su footdata (Di martedì 21 settembre 2021) “Quando le cose non vanno, avere un fuoriclasse che nasconde certi problemi -e c’erano anche con lui -e da solo ti risolve certe gare è un’abitudine alla quale è difficile rinunciare”. Così Marco, bandiera dellanegli anni Ottanta, in una intervista alla ‘Gazzetta dello sport’ sulla crisi della, al penultimo posto in classifica. “Lo stesso di sei anni fa, quando partì malissimo e poi vinse il campionato. Stavolta non sarà così facile vista la concorrenza, ma la Juvela via: almeno per arrivare fra le prime quattro”, ha aggiunto. “Kean nonèun fuoriclasse: magari lo diventerà. Ma non credo che la Juve pensasse di poter sostituire Ronaldo con lui”, ha spiegato. “Un progetto così va bene se hai una ...

