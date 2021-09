Juventus, occhio ai giovani: Fagioli incanta in Serie B (Di martedì 21 settembre 2021) Nicolò Fagioli e il gol a Buffon Trasferitosi alla Cremonese per disputare il campionato di Serie B da protagonista e, come si suol dire, “farsi le ossa” in ottica futura, Nicolò Fagioli, domenica sera, ha fatto il suo esordio da titolare con i grigiorossi, proprio contro il Parma di Gianluigi Buffon, colui che è stato per anni una vera e propria icona della Juventus. Ebbene, il giovane centrocampista non solo si è guadagnato il rigore (poi calciato da Di Carmine e parato dallo stesso Buffon), ma ha anche segnato un gol importantissimo, nei primi minuti di gioco, che ha permesso ai suoi di conquistare tre punti fondamentali in casa di una delle migliori formazioni del campionato. A fine partita, ai microfoni dei giornalisti ha speso parole di grande stima nei confronti del portierone ex Juve: “Gigi l’ho avuto ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 21 settembre 2021) Nicolòe il gol a Buffon Trasferitosi alla Cremonese per disputare il campionato diB da protagonista e, come si suol dire, “farsi le ossa” in ottica futura, Nicolò, domenica sera, ha fatto il suo esordio da titolare con i grigiorossi, proprio contro il Parma di Gianluigi Buffon, colui che è stato per anni una vera e propria icona della. Ebbene, il giovane centrocampista non solo si è guadagnato il rigore (poi calciato da Di Carmine e parato dallo stesso Buffon), ma ha anche segnato un gol importantissimo, nei primi minuti di gioco, che ha permesso ai suoi di conquistare tre punti fondamentali in casa di una delle migliori formazioni del campionato. A fine partita, ai microfoni dei giornalisti ha speso parole di grande stima nei confronti del portierone ex Juve: “Gigi l’ho avuto ...

