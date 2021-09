Juventus-Morata, ottimismo per il riscatto: le ultime (Di martedì 21 settembre 2021) L’avventura di Morata con la Juventus La prima volta che Alvaro Morata indossa la maglia della Juventus è il 2014, è un ragazzo di soli 21 anni e arriva dal Real Madrid. Nella sua prima esperienza a Torino, durata due stagioni, lo spagnolo colleziona 93 presenze, mettendo a segno 17 reti. Inoltre, l’attaccante entra nel cuore dei tifosi bianconeri, dopo aver mostrato tanta qualità e amore per i colori. Al termine della stagione 2015/2016, però, Morata fa ritorno al Real Madrid, che si avvale del diritto di riacquisto. La sua nuova avventura nella capitale non dura più di un anno e lo spagnolo è costretto a rifare le valigie e a trasferirsi, questa volta, in Inghilterra, al Chelsea. Anche a Londra, però, non rimane molto e già due anni dopo fa ritorno a Madrid, anche se questa volta dal lato ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 21 settembre 2021) L’avventura dicon laLa prima volta che Alvaroindossa la maglia dellaè il 2014, è un ragazzo di soli 21 anni e arriva dal Real Madrid. Nella sua prima esperienza a Torino, durata due stagioni, lo spagnolo colleziona 93 presenze, mettendo a segno 17 reti. Inoltre, l’attaccante entra nel cuore dei tifosi bianconeri, dopo aver mostrato tanta qualità e amore per i colori. Al termine della stagione 2015/2016, però,fa ritorno al Real Madrid, che si avvale del diritto di riacquisto. La sua nuova avventura nella capitale non dura più di un anno e lo spagnolo è costretto a rifare le valigie e a trasferirsi, questa volta, in Inghilterra, al Chelsea. Anche a Londra, però, non rimane molto e già due anni dopo fa ritorno a Madrid, anche se questa volta dal lato ...

