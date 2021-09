Juventus-Milan, Maignan nel mirino dei tifosi bianconeri: piovono insulti nel prepartita (Di martedì 21 settembre 2021) Classifica in salita: vietati passi falsi Il big match di scena all’Allianz Stadium domenica scorsa tra Juventus e Milan è stato foriero di sgradite notizie per i piemontesi zebrati. Complice il solo punto riscosso dal prato di casa con i rossoneri, la classifica di Serie A ha assunto un fare minaccioso che intimorisce finanche i supporters più impavidi. Il bottino che alberga nel fagotto da viaggio della Vecchia Signora è a dir poco frugale: due punti in quattro gare costituiscono un ritmo strumentale ad una salvezza agevole, ma proibitivo se l’ambizione che vortica nella mente della dirigenza è quella di riportare il tricolore sulle casacche della prossima stagione. Lo spettro di Juve-Milan: Maignan vittima di insulti razzisti Tuttavia, le cattive novelle affiorate dall’ostico incontro ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 21 settembre 2021) Classifica in salita: vietati passi falsi Il big match di scena all’Allianz Stadium domenica scorsa traè stato foriero di sgradite notizie per i piemontesi zebrati. Complice il solo punto riscosso dal prato di casa con i rossoneri, la classifica di Serie A ha assunto un fare minaccioso che intimorisce finanche i supporters più impavidi. Il bottino che alberga nel fagotto da viaggio della Vecchia Signora è a dir poco frugale: due punti in quattro gare costituiscono un ritmo strumentale ad una salvezza agevole, ma proibitivo se l’ambizione che vortica nella mente della dirigenza è quella di riportare il tricolore sulle casacche della prossima stagione. Lo spettro di Juve-vittima dirazzisti Tuttavia, le cattive novelle affiorate dall’ostico incontro ...

