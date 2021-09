Juventus-Milan 1-1, Ravanelli: “Il Diavolo non ha mai smesso di giocare” (Di martedì 21 settembre 2021) Fabrizio Ravanelli, ex attaccante bianconero, ha parlato di Juventus-Milan e del meritato pareggio della squadra di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 settembre 2021) Fabrizio, ex attaccante bianconero, ha parlato die del meritato pareggio della squadra di Stefano Pioli

Advertising

AntoVitiello : in merito ai deplorevoli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan nel pre-partita di Juventus-Milan, il Club rossone… - juventusfc : ?? Le immagini di #JuveMilan ? - AntoVitiello : Non molla il #Milan, nemmeno con assenze pesanti. Punto importante in casa della #Juventus. Decisivo il gol belliss… - Danyboy1991 : RT @86_longo: Juventus e Milan hanno già individuato i due responsabili degli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan - Fprime86 : RT @86_longo: Juventus e Milan hanno già individuato i due responsabili degli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan -