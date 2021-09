Juventus | altra cessione di lusso | Raiola porta via il calciatore

Leggi su rompipallone

(Di martedì 21 settembre 2021) Continuano i lavori in corso in casa. Dopo ladi Cristiano Ronaldo, il club è pronto a lasciar andare via un altro grande nome.I contatti tra Minoe dirigenza bianconera sembrano aver preannunciato un futuro con Matthijs De Ligt lontano da Torino. Il difensore olandese era stato il grande colpo di mercato del 2019, acquistato dall’Ajax per 75 milioni, più 10,5 di oneri accessori. Nonostante le attese, però, il centrale classe 99? non è mai sbocciato definitivamente. In più, Allegri non è un grande estimatore dell’olandese, a cui ha ultimamente preferito Chiellini. Le cifre a cui la Juve sembra disposta a lasciar partire De Ligt sono relativamente basse, visto il valore del giocatore, l’età giovane ed il costo a cui la dirigenza bianconera l’aveva comprato. Si parla di “35-40 milioni”, come ...