Juve, a gennaio può arrivare il centravanti dell'Arsenal in scadenza: l'indiscrezione (Di martedì 21 settembre 2021) La Juventus per sostituire Cristiano Ronaldo ha prelevato Moise Kean, ma l'ex attaccante del PSG probabilmente non sarà l'unico rinforzo in avanti che arriverà in questa stagione. La società bianconera non ha mai smesso di lavorare in chiave mercato e a gennaio potrebbe intervenire nuovamente per rinforzare l'attacco a disposizione di Massimiliano Allegri.

