Jan Babjak positivo al covid: ha celebrato messa con Papa Francesco (Di martedì 21 settembre 2021) Caso internazionale coinvolge Papa Francesco e il Vaticano. Nel corso della visita apostolica di Bergoglio, l'arcivescovo Jan Babjak (risultato positivo al covid) è stato presente anche a diversi altri incontri con il Pontefice. L'arcidiocesi di Presov ha informato il Vaticano. L'arcivescovo metropolita greco-cattolico di Presov, in Slovacchia, Jan Babjak, martedì 14 settembre ha concelebrato messa con Francesco I. Il religioso è risultato positivo al covid e si trova in quarantena. Babjak, regolarmente vaccinato, mostra lievi sintomi della malattia. Come comunicato dall'arcidiocesi di Presov, l'arcivescovo Babjak (67 anni), ha iniziato a mostrare i primi sintomi ...

