Italiano | «Dobbiamo crescere | Gonzalez ha sbagliato» Dzeko | «Vittoria da grande squadra»

(Di martedì 21 settembre 2021) L'allenatore viola: «Il nostro obiettivo lo conosciamo,con tante cose da migliorare. Nel primo tempo abbiamo avuto coraggio, nel secondo abbiamo invece abbassato il baricentro e così perdi la partita. Peccato perchè la prestazione c'è stata.? Ha, a questi livelli l'inferiorità è troppo pesante. In Italia queste cose non vanno fatte» L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze, 21 set. "Essendo alla quinta giornata di campionato, penso che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Per 70 minuti siamo stati all'altezza dei cam ...Firenze, 21 settembre 2021 - "Essendo alla quinta giornata di campionato, penso che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Per 70 minuti siamo stati all'altezza dei campioni d'Italia, abbiamo avut ...