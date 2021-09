Italia, vaccini: terza dose per quasi settemila nel primo giorno. Centinaia in Puglia Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di martedì 21 settembre 2021) Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Regione Puglia: Sono 5.691.204 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 6,11 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’89.4 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.369.152). ASL BARI Ieri mattina è stata avviata la somministrazione delle terze dosi “addizionali” ai pazienti immunocompromessi individuati e selezionati dai centri specialistici della ASL. In particolare, nell’ambulatorio vaccinale dell’Ospedale “Di Venere” si è proceduto alla vaccinazione dei primi pazienti tra i 100 dializzati in programma per tutta la settimana, su un totale di circa 500 che hanno aderito alla chiamata, compresi gli utenti delle strutture private accreditate, le quali hanno chiesto di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 21 settembre 2021) Di seguito alcuni comunicatidalla Regione: Sono 5.691.204 le dosi di vaccinocovid somministrate sino ad oggi in(dato aggiornato alle ore 6,11 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’89.4 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.369.152). ASL BARI Ieri mattina è stata avviata la somministrazione delle terze dosi “addizionali” ai pazienti immunocompromessi individuati e selezionati dai centri specialisticiASL. In particolare, nell’ambulatorio vaccinale dell’Ospedale “Di Venere” si è proceduto alla vaccinazione dei primi pazienti tra i 100 dializzati in programma per tutta la settimana, su un totale di circa 500 che hanno aderito alla chiamata, compresi gli utenti delle strutture private accreditate, le quali hanno chiesto di ...

