Italia in ripresa, per l’Ocse crescita del 5,9% quest’anno. La spinta globale dalle vaccinazioni: «Ma cresce il divario con chi può farne meno» (Di martedì 21 settembre 2021) Sono ampiamente ottimistiche le stime dell’Ocse, secondo cui il PIl mondiale nel 2021 è cresciuto al 5,7 per cento e: «ha ora superato il livello pre-pandemia». Una crescita che potrebbe rallentare nel 2022, quando le stime prevedono una crescita globale al 4,5 per cento. In questo scenario a incidere è soprattutto lo stato di avanzamento delle campagne vaccinali anti Covid, con il rischio che l’attuale divario tra produzione e occupazione in diversi Paesi permanga dove i livelli di vaccinazione sono bassi, in particolare nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo. Mentre le stime di crescita per l’Eurozona nel 2021 si attestano al 5,3 per cento, in calo al 4,6 per cento il prossimo anno, per l’Italia il Più dovrebbe salire al 5,9 per cento ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) Sono ampiamente ottimistiche le stime del, secondo cui il PIl mondiale nel 2021 è cresciuto al 5,7 per cento e: «ha ora superato il livello pre-pandemia». Unache potrebbe rallentare nel 2022, quando le stime prevedono unaal 4,5 per cento. In questo scenario a incidere è soprattutto lo stato di avanzamento delle campagne vaccinali anti Covid, con il rischio che l’attualetra produzione e occupazione in diversi Paesi permanga dove i livelli di vaccinazione sono bassi, in particolare nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo. Mentre le stime diper l’Eurozona nel 2021 si attestano al 5,3 per cento, in calo al 4,6 per cento il prossimo anno, per l’il Più dovrebbe salire al 5,9 per cento ...

