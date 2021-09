Ita: Altavilla, valutazione brand Alitalia irrealistica (Di martedì 21 settembre 2021) Il bando per il marchio Alitalia "ci ha sorpresi, il valore è irrealistico". Lo ha detto il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, a margine dell'audizione alla commissione Trasporti della Camera, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) Il bando per il marchio"ci ha sorpresi, il valore è irrealistico". Lo ha detto il presidente di Ita, Alfredo, a margine dell'audizione alla commissione Trasporti della Camera, ...

'Ita deve partire il 15 ottobre per il semplice motivo che Alitalia dal 15 ottobre non vola più, quindi non ci sono alternative'

Ultime Notizie dalla rete : Ita Altavilla ITA, Altavilla: informeremo sindacati, riprendere tavolo Lo ha detto il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, a margine dell'audizione alla Commissione trasporti della Camera. Ita - ha proseguito - "deve partire il 15 ottobre per il semplice ...

Ita: Altavilla, valutazione brand Alitalia irrealistica Mentre per quello che riguarda le assunzioni partite da oggi ad Ita, Altavilla ha assicurato che "sono state fatte in base ai curriculum, al merito e alle esperienze". . 21 settembre 2021

Ita: Altavilla, valutazione brand Alitalia irrealistica - Economia ANSA Nuova Europa ITA, Altavilla: informeremo sindacati, riprendere tavolo (Teleborsa) - "Malgrado l'applicazione del regolamento aziendale, ci siamo impegnati per iscritto a continuare a tenere informati i sindacati e le associazioni professionali dell'andamento ...

Alitalia, Amoroso (segr. Cub trasporti): “Ita progetto senza futuro industriale, l’esplosione... Amoroso (Cub trasporti): “Ita progetto senza futuro industriale, l’esplosione di rabbia da parte dei lavoratori è dovuta, continueranno le mobilitazioni" ...

